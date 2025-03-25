شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 24-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 24-3-2025، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: سيف الدرع يظهر بقميص برشلونة فى جلسة تصوير بعد اجتياز الكشف الطبى، ومنتخب مصر بالأحمر وسيراليون بالأزرق فى تصفيات كأس العالم غداً، وأول تعليق من الأولمبية على رد اتحاد الكرة بعدم اختصاصها بنظر شكوى أزمة القمة.

سيف الدرع يظهر بقميص برشلونة فى جلسة تصوير بعد اجتياز الكشف الطبى

ظهر سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد بـ"قميص برشلونة" بعد إعلان الأخير عن انتقال اللاعب رسمياً بداية من الصيف المقبل بعقد يمتد حتى 2027 قادماً من ليموج الفرنسى.

منتخب مصر بالأحمر وسيراليون بالأزرق فى تصفيات كأس العالم غداً

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون الطاقم الأزرق.

أول تعليق من الأولمبية على رد اتحاد الكرة بعدم اختصاصها بنظر شكوى أزمة القمة

أعرب مصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية، عن اندهاشه برد اتحاد الكرة بشأن أزمة مباراة القمة بأن اللجنة ليست جهة اختصاص في نظر هذه الشكوى

الأهلي يبدأ خطوات تعديل عقد كريم الدبيس مالياً

بدأ مسئولو النادي الاهلي خطوات تعديل القيمة المالية فى تعاقد كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق. ويرتبط كريم الدبيس بعقد مع الأهلي يستمر حتى 2027.

موتسيبي يهنئ أبو ريدة بفوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا

أرسل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خطاباً لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انتخابه رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

مصدر يكشف قيمة العقد القديم.. ويؤكد: الزمالك ينتظر رد زيزو على العرض التاريخى

يترقب مسؤولى نادى الزمالك، رد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول على العرض الرسمي الذي أرسله النادي للاعب عبر البريد الإلكتروني.