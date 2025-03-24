شكرا لقرائتكم خبر عن معلول والساعي ومخلوف وسمير يقودون شباب الأهلي أمام الطلائع بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة طلائع الجيش ضمن مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام بينهما على استاد الكلية الحربية وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءً.

جاء تشكيل الأهلي في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: يوسف جمال - ياسر إبراهيم - فارس الشافعي - علي معلول.

خط الوسط: آدم سمير المهدي - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي - محمود لبيب.

الهجوم: سمير محمد.