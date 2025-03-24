شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. دينا مشرف درست بالجامعة الأمريكية وانضمت لقائمة فوربس والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى دينا مشرف بطلة منتخب تنس الطاولة.

دينا من مواليد 1994، بدأت الرياضة فى النادى الأهلى ثم احترفت بعدة دوريات منها فرنسا وتركيا وغيرها.

شاركت فى الدورات الأولمبية 4 مرات لندن 2012، ريو دى جانيرو 2016، طوكيو2020 بالاضافة الى باريس 2024، كما أنها أول لاعبة مصرية تدخل ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة على العالم وأول لاعبة مصرية تتوج بالدورى الفرنسي.

دينا مشرف درست بالجامعة الأمريكية، وتنتمى لأسرة رياضية، جدها الدكتور وفيق مشرف الذى تولى رئاسة اتحاد تنس الطاولة، وابنة علاء مشرف بطل اللعبة السابق نائب رئيس الاتحاد الدولى الحالى وزوجته هى شيرين الألفى نجمة الزمالك فى اللعبة، وأخوها أحمد مشرف لاعب تنس طاولة، أما العمة فهى نهال وفيق مشرف إحدى نجمات اللعبة فى تاريخ مصر والعرب وأفريقيا، وهى زوجة أشرف حلمى نجم اللعبة فى مصر وأفريقيا ورئيس الاتحاد الحالى، وابنته البطلة يسرا أشرف حلمى نجمة النادى الأهلى وبطلة مصر.

اختارت النسخة العربية من مجلة "فوربس" العالمية، دينا مشرف، كأول لاعبة تنس طاولة في الشرق الأوسط تنضم لقائمة أفضل شخصية مؤثرة تحت سن الـ 30 عاما، في إنجاز جديد للبطلة الملقبة بأيقونة الذهب المصري.