شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتفوق على سيراليون بـ166 مليون يورو قبل مواجهته بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

يتفوق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفارق كبير فى القيمة التسويقية على منتخب سيراليون، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين والمقرر إقامته غداً الثلاثاء.

ويستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.

تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطني، طبقاً للقائمة الأخيرة التي تستعد لمواجهة سيراليون، حوالي 169 مليوناً و650 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب سيراليون حوالي 3 ملايين و250 ألف يورو، ما يعني أن الفراعنة يتفوقون بفارق 166 مليوناً 400 ألف يورو.

واستقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب أمام سيراليون، المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتجه حسام حسن لإجراء 3 تغييرات فى التشكيل، حيث يقترب مصطفى محمد من المشاركة أساسيا بدلا من أسامة فيصل، وخالد صبحي في قلب الدفاع بعدما شرك بديلا فى اللقاء الماضي، بالإضافة إلى تغيير آخر فى خط الوسط.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على إثيوبيا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد اثيوبيا عند 3 نقاط.