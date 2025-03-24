رابطة الأندية ترسل ردها إلى اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي بشأن مباراة القمة

وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية، إن رابطة الأندية المصرية المحترفة أرسلت ردها على شكوى الأهلي أمس، الأحد، مؤكدا أن الرابطة أوضحت من خلال المستندات والخطابات التي أرسلتها أن موقفها سليم فى أزمة مباراة القمة من خلال المخاطبات التي تم إرسالها للنادي الأهلي ونادى الزمالك واتحاد الكرة.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت اعتماد الأهلي خاسرًا أمام نادي الزمالك بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم، بعد ما رفض الأهلي خوض مباراة القمة في الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري، وألغيت المواجهة بعدما حضر الفريق الأبيض وغاب الأهلي عن اللقاء.

وأضاف المصدر، أن رابطة الأندية أكدت في خطابها أن قراراها بشأن مباراة القمة بخصم 3 نقاط من النادي الاهلي واعتباره خاسرا أمام الزمالك بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم ، جاء وفقا للوائح المنظمة لبطولة الدوري .