شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالأحمر وسيراليون بالأزرق فى تصفيات كأس العالم غداً والان مع تفاصيل الخبر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون الطاقم الأزرق، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن مصر كل من مينا سامح إداري المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات.

ويختتم منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سيراليون غداً باستاد القاهرة، فى الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة السبت قادمة من المغرب بعد مواجهة إثيوبيا الجمعة الماضى، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المونديالية، والتى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد اثيوبيا عند 3 نقاط.