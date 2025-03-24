شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبتروجت فى بلاى أوف نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام بتروجت مساء اليوم، الإثنين، فى أولى مواجهات بلاى أوف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

مباراة الأهلى وبتروجت تقام فى العاشرة والنصف مساء اليوم، بينما يتنافس الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى الثامنة والنصف على الميدالية البرونزية.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.



نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة.