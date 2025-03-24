شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة سيراليون.. أكبر فوز وأثقل هزيمة لمنتخب مصر فى تاريخ تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة منتخب مصر المقبلة أمام سيراليون غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر تصفيات كأس العالم للمرة السادسة عشرة فى تاريخه، حيث كانت البداية بتصفيات النسخة الثانية عام 1934، وتمكن من تخطي منتخب فلسطين مسجلاً أول حضور عربي أو أفريقي في المونديال.

وخاض المنتخب الوطني 107 مباريات، طوال تاريخه فى التصفيات (منها 4 في التصفيات الحالية)، فاز فى 62 مباراة وتعادل في 22 وخسر 23 وسجل 191 هدفاً وتلقت شباكه 97 هدفاً.

وكانت أكبر خسارة للمنتخب فى التصفيات كانت (1 – 6)، أمام غانا فى ذهاب المرحلة الحاسمة لتصفيات مونديال 2014.

بينما كان أكبر فوز للمنتخب كان (8 – 2) على ناميبيا فى تصفيات مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على اثيوبيا فى المباراة التى جرت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب ، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد اثيوبيا عند 3 نقاط.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نفطة بعد خوض 5 مباريات، مُحققًا 4 انتصارات وتعادل وحيد.