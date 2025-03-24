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حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات

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  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 1/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 2/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 3/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 4/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 5/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 6/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 7/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 8/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 9/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 10/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 11/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 12/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 13/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 14/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 15/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 16/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 17/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 18/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 19/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 20/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 21/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 22/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 23/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 24/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 25/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 26/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 27/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 28/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 29/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 30/31
  • حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات 31/31

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القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة الغردقة ليلة احتفالات كبيرة بأجواء أوروبية لتتويج الفائز بكأس دوري أبطال الغردقة الذي ينفذه الغردقة 24 برئاسة أحمد رضوان تحت رعاية محافظة البحر الأحمر ومديرية الشباب والرياضة للأعمار مواليد 2011 و2013 و الذي أنطلق بداية من الخليج 365 من شهر رمضان على ملعب الهلال بمدينة الغردقة بمشاركة 18 فريقا.

وجاء ذلك بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة والنائب سيد قاسم عضو مجلس النواب و الأستاذ ياسر حراجي المدير التنفيذي لمنطقة البحر الأحمر لكرة القدم و ممدوح الشاذلي وكيل بمديرية الشباب و الرياضة  وعددا من القيادات السياسية و الشعبية وعددا من رجال الأعمال المهندس ميشيل خليل و المهندس جوزيف لطفي و مصطفى السبع و عبد الرحمن الشريف وصدام المصري ومحمد الشربيني

بدأ الحفل بفقرات غنائية واستعراض الكأس على السادة الحضور، وثم تسليم درع تكريم للواء ياسر حماية لمشاركته ودعمه للأنشطة في المدينة.

وعقبه أنطلقت المبارة النهائية لأعمار مواليد 2011 والتي فاز فيها فريق طلائع كيلوبترا بقيادة تامر عبد الفتاح , وفي مواليد 2013 فاز فريق فيوتشر بقيادة محمد منير.

وقد قام اللواء ياسر حماية بتسليم الكأس للفريق الفائز والذي حصل على لقب البطولة للعام 2025 .

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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