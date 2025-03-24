شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ختام دوري أبطال الغردقة للعام 2025 بحضور رئيس المدينة وعدد من القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة الغردقة ليلة احتفالات كبيرة بأجواء أوروبية لتتويج الفائز بكأس دوري أبطال الغردقة الذي ينفذه الغردقة 24 برئاسة أحمد رضوان تحت رعاية محافظة البحر الأحمر ومديرية الشباب والرياضة للأعمار مواليد 2011 و2013 و الذي أنطلق بداية من الخليج 365 من شهر رمضان على ملعب الهلال بمدينة الغردقة بمشاركة 18 فريقا.

وجاء ذلك بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة والنائب سيد قاسم عضو مجلس النواب و الأستاذ ياسر حراجي المدير التنفيذي لمنطقة البحر الأحمر لكرة القدم و ممدوح الشاذلي وكيل الرياضة بمديرية الشباب و الرياضة وعددا من القيادات السياسية و الشعبية وعددا من رجال الأعمال المهندس ميشيل خليل و المهندس جوزيف لطفي و مصطفى السبع و عبد الرحمن الشريف وصدام المصري ومحمد الشربيني

بدأ الحفل بفقرات غنائية واستعراض الكأس على السادة الحضور، وثم تسليم درع تكريم للواء ياسر حماية لمشاركته ودعمه للأنشطة الرياضية في المدينة.

وعقبه أنطلقت المبارة النهائية لأعمار مواليد 2011 والتي فاز فيها فريق طلائع كيلوبترا بقيادة تامر عبد الفتاح , وفي مواليد 2013 فاز فريق فيوتشر بقيادة محمد منير.

وقد قام اللواء ياسر حماية بتسليم الكأس للفريق الفائز والذي حصل على لقب البطولة للعام 2025 .



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