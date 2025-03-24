شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. هشام يكن "خد علقة سخنة" بسبب تكسير فوانيس رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

هشام يكن نجم الزمالك السابق يتحدّث عن ذكرياته مع شهر رمضان قائلا، "خدت علقة سخنة من والدى لأننى قُمت بتكسير الفوانيس، بسبب لعب الكرة داخل الشقة مع أشقائى، وكان يتكرّر ذلك الموقف كل رمضان، بسبب عشق الكرة والحرص على ممارستها فى كل وقت، سواء فى الشارع أو داخل الشقة، إلى أن أصبحت كرة القدم حياتى".

وأضاف، "خلال فترة وجودى بالملاعب كان شهر رمضان دائماً أقضيه فى السفريات، سواء مع المنتخب أو نادى الزمالك، ليظل هذا الشهر الكريم مرتبطاً بعشقى للساحرة المستديرة".