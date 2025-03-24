شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد الكرة يخطر اللجنة الأولمبية بصحة موقفه فى أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

أرسل اتحاد الكرة ، بشكل رسمي، إلي اللجنة الأولمبية المصرية رده على الشكوي الذي تقدم بها النادي الاهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، على خلفية ما حدث في مباراة القمة أمام الزمالك وما صاحبها من أحداث.

وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية، إن اتحاد الكرة أرسل رده على شكوى الأهلي اليوم، الاثنين، وأكد الاتحاد فى رده أن موقفه صحيح، خاصة أن الأهلي والزمالك لم يرسلا أى طلبات لطلب حكام أجانب لإدارة مباراة القمة.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت اعتماد الأهلي خاسرًا أمام نادي الزمالك بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم، بعد ما رفض الأهلي خوض مباراة القمة في الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري، وألغيت المواجهة بعدما حضر الفريق الأبيض وغاب الأهلي عن اللقاء.



وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة فى خطابه أشار إلى أن ضيق الوقت منعه من تنفيذ طلب رابطة الأندية المحترفة عندما خاطبته لتعيين حكام أجانب في مباراة القمة بسبب ضيق الوقت بين إعلان قرعة مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري وموعد مباراة القمة.