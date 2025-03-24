شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مباراة جمعت الأهلي والطلائع قبل لقاء الليلة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الطلائع باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى مباراة الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر، فيما تعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق في نفس الجولة.