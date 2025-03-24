شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مباراة جمعت الأهلي والطلائع قبل لقاء الليلة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 24 مارس 2025 05:45 م
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الطلائع باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.
وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى مباراة الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر، فيما تعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق في نفس الجولة.
التقى الأهلى مع طلائع الجيش فى 40 مباراة قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر 31 فوزاً وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 73 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.
وكانت أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين فوز الأهلي برباعية نظيفة ثلاث مرات، مواسم 2006-2007، 2014-2015، 2023-2024، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010.
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