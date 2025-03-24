شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تفوتك عن منتخب سيراليون قبل مواجهة الفراعنة غداً والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.

ويقود منتخب سيراليون فى لقاء "الفراعنة" المدرب الوطني محمد كالون (45 سنة) الذي تسلم المهمة بداية مارس الجاري، وهو أحد من أهم وأشهر نجوم كرة القدم في بلاده، بعدما خاض مسيرة احترافية طويلة فى التسعينيات وبداية الألفية، بدأها بفرق التضامن صور اللبناني، ومنه انطلق إلى أوروبا عبر لوجانو السويسري، ثم لعب لـ بولونيا وجنوه وكالياري وفيتشنزا والإنتر في إيطاليا وبعدهم موناكو الفرنسي وأيك إثينا اليوناني، كما دافع عن ألون العديد من الأندية العربية أبرزها اتحاد جدة والهلال في السعودية والشباب الإماراتي.

وجاءت أبرز 10 معلومات عن منتخب سيراليون كالتالي:

1ـ اللقب: أسود ليون

2ـ القيمة التسويقية: 3 ملايين و250 ألف يورو

3ـ أغلى لاعب فى سيراليون: جمعة باه بقيمة مليون يورو

4ـ متوسط عمر اللاعبين: 24 سنة و7 أشهر

5ـ تصنيف الفيفا: المركز 129 عالمياً

6ـ هداف المنتخب: كي كامارا برصيد 7 أهداف

7ـ الأكثر مشاركة: كي كامارا برصيد 39 مباراة دولية

8ـ الترتيب في المجموعة: المركز الثالث برصيد 8 نقاط

9ـ عدد الأهداف المسجلة في التصفيات: 7 أهداف واستقبل 6 أخرى

10ـ أرقام سيراليون في التصفيات: فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة واحدة.