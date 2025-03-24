شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر، الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، لاسيما أن المباراة ستكون بتحكيم أجنبي، وفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، والذى أكد أن نادى سيراميكا طلب الاستعانة بحكام أجانب قبل موعد المباراة بـ14 يومًا.

مباراة الزمالك وسيراميكا تقام فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات نصف نهائى كأس مصر. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

كما تأهل بيراميدز "حامل اللقب" إلى نصف النهائي بفوز قاتل على إنبي بنتيجة 2-1، كما صعد البنك الأهلي بعد الفوز القاتل على غزل المحلة بنتيجة 1-0.

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة الكأس بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1.

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا يوم الجمعة المقبل 28 مارس الجاري فى قبل النهائي لبطولة كأس مصر.