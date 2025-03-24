شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. عبد الحميد بسيوني يقدم طريقة عمل طاجن الأرز المعمر والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن في المطبخ " لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

عبد الحميد بسيوني، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق طلائع الجيش، يقدم طريقة عمل طاجن الأرز المعمر فى الوصفة التالية:

المقادير

كيلو لبن

أرز مصري

ملعقة زبدي

ملعقتين قشطة

نصف ملعقة ملح

وضع الأرز المغسول في طاجن مع إضافة اللبن و الملح ثم الزبدة .

وضع القشطة علي وش الأرز قبل دخول الفرن لمدة 45 دقيقة قبل التقديم .