شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ خطوات تعديل عقد كريم الدبيس مالياً والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الاهلي خطوات تعديل القيمة المالية فى تعاقد كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق. ويرتبط كريم الدبيس بعقد مع الأهلي يستمر حتى 2027.

واستقر النادي الأهلي على تعديل القيمة المادية فى عقد كريم الدبيس بعد تألقه مع المارد الأحمر ومشاركته بصفة أساسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.



الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.



تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، ما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.