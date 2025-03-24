شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يعالج أخطاء دفاع الزمالك فى مباراة بتروجت قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني على دراسة الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة بتروجيت الأخيرة، والتي كلفت الفريق هز شباكه بهدفين متشابهين.



الجهاز الفني للزمالك يجهز تقريرا فنيا عن اللقاء بهذه الأخطاء المتكررة فى الدفاع ليتم تلاشيها قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر.



اتحاد الكرة حدد التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل موعداً لخوض الزمالك لقاء سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر، على أن يلتقي الفائز فى نهائي البطولة مع الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي التى ستقام فى نفس الموعد.



بيسيرو يجهز لوحدات تدريبيه عملية مع اللاعبين خلال الأيام المقبلة خاصة في خط الدفاع مع عرض ملخص للأخطاء الدفاعية في المباراة، والتي شكلت خطورة كبيرة على مرمي محمد صبحي حارس الزمالك، وكلفت هز شباكه بهدفين وخسارة للمباراة.



ويخشى الجهاز الفني للزمالك بقيادة بيسيرو من تكرار هذه الأخطاء ما قد يكلفه خسارة بطولة كأس مصر أمام سيراميكا الذي يعتبر من افضل الفرق الهجومية في الدوري المصري في الفترة الماضية ويقوده مدرب يجيد اللعب الهجومي وهو علي ماهر مما يجعل الجهاز الفني يحذر اللاعبين من تكرار مثل هذه الأخطاء.



كان الزمالك قد خسر أمام بتروجت 2-1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر حيث تقدم بتروجت بهدف لتوفيق محمد ثم تعادل ناصر ماهر للزمالك ولكن في الوقت الضائع أحرز أحمد فاروق هدف الفوز لبتروجت.