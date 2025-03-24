شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 24 مارس 2025 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها مصدر يكشف قيمة العقد القديم.. ويؤكد: الزمالك ينتظر رد زيزو على العرض التاريخى، رقم تاريخى ينتظر محمد صلاح أمام سيراليون فى تصفيات كأس العالم.. يهدد عرش 4 أساطير.

يترقب مسؤولى نادى الزمالك، رد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول على العرض الرسمي الذي أرسله النادي للاعب عبر البريد الإلكتروني.

نور الشربيني تنسحب من بطولة أوبتاسيا للاسكواش بسبب إصابة الركبة

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، انسحاب البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، من بطولة أوبتاسيا، والتي تنطلق غداً الثلاثاء، في نادي ويمبلدون بلندن بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، وذلك بسبب تعرضها للإصابة في الركبة. طالب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر، اتحاد الكرة أكثر من مرة بصرف مستحقاته المتأخرة لدى الجبلاية والتى تتمثل فى مكافآت المركز الرابع فى أولمبياد باريس.

الأهلي يصطحب بوكان فى رحلة بطولة أفريقيا للطائرة بنيجيريا

استقر الجهاز الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة إبراهيم فخر الدين، على اصطحاب المحترفة تاتيانا بوكان مع البعثة خلال رحلة السفر يوم 30 مارس الجارى إلى نيجيريا لخوض بطولة أفريقيا بالرغم من الإصابة.

يختتم منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سيراليون غداً باستاد القاهرة، فى الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تترقب إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، انتهاء فترة التوقف الدولي بخوض منتخب مصر الأول مواجهة سيراليون فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026، وعودة أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق المتواجد حاليًا فى معسكر الفراعنة؛ لفتح ملف تجديد العقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.