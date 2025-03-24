شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى دورى سوبر السلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق سلة الأهلي مع نظيره الزمالك اليوم، الاثنين، فى الجولة الثانية عشرة من بطولة دورى السوبر والتى تقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

مباراة الأهلي والزمالك تقام فى العاشرة مساء اليوم، حيث كانت لجنة المسابقات حددت التاسعة مساء لإقامة المباريات، إلا أنه تم تعديل الموعد لتقام فى العاشرة مساءً خلال شهر رمضان.

كما يلتقى الجزيرة مع سبورتنج والاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، والجزيرة مع سبورتنج، بينما يلتقى الاتصالات مع هليوبوليس.

ويتصدر الزمالك ترتيب دورى سوبر السلة رجال برصيد 21 نقطة، يليه الاهلى فى المركز الثانى برصيد20 نقطة، ثم الاتحاد السكندرى برصيد 19 نقطة ثم سبورتنج رابعا برصيد17 نقطة.