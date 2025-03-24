شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة المتحدة الرمضانية الليلة بين القاهرة الإخبارية والشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم، الإثنين، منافسات دورة المتحدة الرمضانية والتي تقام على ملاعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، بتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتقام اليوم مباراة النهائي والتي تجمع بين القاهرة الإخبارية والشركة المتحدة، وكذا مباراة تحديد المركز الثالث وتجمع بين الخليج 365 وتذكرتي.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دورة رياضية رمضانية بين موظفيها خلال الفترة من 15 إلى 24 رمضان، وذلك برعاية شركة المتحدة للرياضة وقناة أون سبورت.

وشهدت الدورة الرمضانية هذا العام مشاركة عدد كبير من فرق من مختلف الشركات التابعة للمجموعة، في جو من التحدي والتعاون الرياضي.

تهدف الشركة المتحدة من هذه الدورة إلى لى تعزيز العلاقات بين موظفي الشركات المختلفة في المجموعة، وتشجيع الأنشطة البدنية بينهم، وذلك في إطار اهتمام الشركة بالرياضة.