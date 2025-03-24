شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى والطلائع فى كأس عاصمة مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مواجهة قوية أمام طلائع الجيش مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس عاصمة مصر.

ج..خسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد في مباراة الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر، فيما تعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ج.. تقام مباراة الأهلى أمام طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساءً، وتذاع عبر شاشة أون سبورت.

ج..يتصدر إنبي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وطلائع الجيش وفاركو فى المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم الأهلى فى المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

ج.. قسمت رابطة الأندية الـ18 فريقاً المشارك فى المسابقة إلى 4 مجموعات، بواقع مجموعتين تضم 5 فرق لكل واحدة ومجموعتين تضم 4 فرق.

وتعتمد بطولة كأس الرابطة فى مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.

ج.. يواصل محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير الغياب عن الأهلى الليلة بسبب التواجد مع منتخب مصر، الذي سيواجه سيراليون غداً، الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026"

كما يغيب عن الأهلى محمد عبد الله بسبب تواجده مع منتخب الشباب للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية، ووسام أبوعلي للانضمام لمنتخب فلسطين، وجارديشار للتواجد مع منتخب سلوفينيا، ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة.