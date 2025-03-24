شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمود ناجى قبل مواجهة الطلائع الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس عاصمة مصر في مواجهة صعبة للفريقين بنكهة رمضانية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر رفقة كل من إنبي وطلائع الجيش وفاركو.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين محمود ناجي حكمًا لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، ويعاونه كل من كريم مهنا وطارق مصطفى، بالإضافة إلى مبروك نبيل حكمًا رابعًا. واختير محمد الشناوي حكمًا لتقنية الفيديو "الفار" بالمواجهة، ومساعده مصطفى عطية. أدار محمود ناجى 9 مباريات للأهلى قبل مواجهة الليلة، فاز الأهلى خلالها فى 6 مواجهات، وخسر مباراتين، وتعادل فى لقاء. المباراة الأولى جمعت الأهلى مع النصر وفاز الأهلى بخماسية نظيفة موسم 2017 / 2018، المواجهة الثانية كانت أمام المقاولون العرب موسم 2020 / 2021، وانتهت بفوز الأهلى 3/ 2، ثم أدار مباراة الأهلى مع الجونة والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى كأس الرابطة العام الماضى، ثم أدار مباراة الأهلى ومصر المقاصة وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد ثم أدار مباراة الأهلى وبيراميدز التى انتهت بخسارة المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ثم أدار مباراة الأهلى وفاركو وفاز فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ومباراة الأهلى ومودرن سبورت وانتهت بخسارة الأهلى بهدفين مقابل هدف، ثم مباراة الأهلى وزد في الجولة الثانية بالدورى هذا الموسم وانتهت بفوز الاهلى بهدف طاهر محمد طاهر، وأخيراً مباراة الاهلى وحرس الحدود في دوري هذا الموسم وفاز الاهلى بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى في الدقائق الأخيرة.