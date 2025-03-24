شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مارس الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ93 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 15.

تصنيف الرجال:

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ جويل ميكين

6ـ طارق مؤمن

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ مازن هشام

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

تصنيف السيدات:

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ أمينة عرفي

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ الماليزية سيفا سينجاري

8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

9- روان العربي

10ـ البلجيكية نيلي جليس.



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