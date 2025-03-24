شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين فى لقاء مصر مع سيراليون.. عمر مرموش بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

تصدر النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، قائمة أغلى 10 لاعبين في مواجهة مصر وسيراليون المرتقبة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بقيمة تسويقية بلغت 75 مليون يورو.

ويستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون في التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.

واستقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب أمام سيراليون، المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتجه حسام حسن لإجراء 3 تغييرات في التشكيل، حيث يقترب مصطفى محمد من المشاركة أساسيا بدلا من أسامة فيصل، وخالد صبحي فى قلب الدفاع بعدما شارك بديلا فى اللقاء الماضي، بالإضافة إلى تغيير آخر فى خط الوسط.

وجاءت قائمة أغلى 6 لاعبين فى منتخب مصر كالتالي:

ـ عمر مرموش: 75 مليون يورو

ـ محمد صلاح: 55 مليون يورو

ـ محمود تريزيجيه: 7 ملايين و500 ألف يورو

ـ مصطفى محمد: 6 ملايين يورو

ـ محمد عبد المنعم: 4 ملايين يورو

ـ أحمد سيد زيزو: 4 ملايين يورو

أغلى 4 لاعبين فى سيراليون:

ـ جمعة باه: مليون يورو

ـ مصطفى بوندو: 800 ألف يورو

ـ تيريز فورناه: 400 ألف يورو

ـ الحسن كورما: 350 ألف يورو

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على إثيوبيا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد اثيوبيا عند 3 نقاط.