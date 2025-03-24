شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. منافسة قوية بين الشناوى وعواد وشوبير فى "وضع الطيران" بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطنى، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشاهد من مران المنتخب الوطنى استعدادا لمباراة سيراليون غداً فى تصفيات كأس العالم 2026، وشهدت منافسة قوية بين الحراس الأربعة محمد الشناوى ومحمد عواد ومصطفى شوبير فى "وضع الطيران" للتصدى للكرات أثناء التدريبات.



البلعوطى



الشناوى



شوبير



عواد

ويختتم منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سيراليون غداً باستاد القاهرة، فى الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة السبت قادمة من المغرب بعد مواجهة إثيوبيا الجمعة الماضى، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المونديالية، والتى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد اثيوبيا عند 3 نقاط.