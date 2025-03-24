شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مباراة قوية مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً).

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 5.08 مليون يورو.

الأهلي استهل مشواره فى كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، فى الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى فى تاريخه.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:



المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة



ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة



الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو



الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود.