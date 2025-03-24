شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 24 مدربا أجنبيا تعاقبوا على تدريب الفراعنة والحصيلة "بطولتين أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً لعدد المدربين الأجانب الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الوطني منذ 1920، والتي بدأ معها تأسيس منتخب مصر لكرة القدم وتولي حسين حجازي أحد رموز الكرة المصرية في الفترة ما بين 1920 إلى 1924 ، شهدت الكرة المصرية تواجد 22 مدربا أجنبيا تعاقبوا على تدريب الفراعنة، واحتل الألمان واليوغسلاف قائمة الأكثر تدريبا للمنتخب برصيد 4 مدربين، بينما جاءت هولندا وإنجلترا والمجر فى المرتبة الثانية بعدد مدربين لكل دولة، ومدرب من دول اسكتلندا وبريطانيا ورومانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا والأرجنتين والمكسيك.

ومن بين 24 مدربا أجنبيا، حقق مدربان اثنان فقط من الأجانب بطولتي أمم أفريقيا مع منتخب مصر ، كانت الأولى مع المجري جوزيف تيتكوس عام 1959 والتى أقيمت بمصر، والثانية كانت مع مايك سميث "ويلز" سنة 1986 والتى استضافتها مصر أيضاً، وننشر أسماء الـ24 مدرباً الذين تعاقبو على تدريب منتخب مصر كالتالي:

1-جيمس ماكري " إسكتلندي

2-إيريك كين " إنجليزي"

3-إدوارد جونز " إنجليزي "

4- ليوبيسا بوريستش " يوغسلافيا "

5- جوزيف بال تيتكوس " مجر "

6- أندريا فلاندير " يوغسلافيا "

7- كفاتش " يوغسلافيا "

8-ديتمار كرومر " ألمانيا"

9 – بوركارد بابي " ألماني "

10– دوسان نينكوفيتش " يوغسلافيا "

11-بونزال ديسو " مجر "

12 – كارل هاينز هيديرجوت " ألمانيا"

13 –مايك سميث " ويلز "

14 – ديتريتش فايتسه " المانيا"

15 - ميرسيا رادوليسكو " رومانيا"

16- نول دي رويتر " هولندا "

17 – رود كرول " هولندا "

18 – جيرار جيلي " فرنسا "

19 –ماركو تارديللي " إيطاليا"

20- بوب برادلي " أمريكا"

21- هيكتور كوبر " أرجنتيني "

22 – خافيير أجيري " المكسيك"

23ـ كارلوس كيروش " البرتغال"

24ـ روي فيتوريا "البرتغال"