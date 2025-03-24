شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي يهنئ أبو ريدة بفوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خطاباً لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انتخابه رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

وقال موتسيبي فى خطابه لأبو ريدة، "أهنئك على انتخابك رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا، خبرتك وحكمتك سيمثلان دعما كبيرا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، وللاتحاد الأفريقي والقارة الأفريقية".

وأضاف موتسيبي، "تشرفت بالعمل معك في السنوات القليلة الماضية، وأنا واثق بأن كرة القدم ستتطور وتنمو تحت قيادتك، في اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم وفي الاتحاد الأفريقي، وتصبح بين الأفضل في العالم".