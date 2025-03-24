موعد مباراة المصرى والبنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

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يتجدد اللقاء بين فريقي المصري والبنك الأهلي، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، فى نسختها الثالثة، حيث يبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.

نتيجة الفريقين في الجولة الأولى

كان البنك الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة بهدف لمثله، وبذات النتيجة تعادل المصري مع زد.

موعد مباراة المصرى والبنك الاهلى

تقام مباراة المصرى والبنك الأهلي في التاسعة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة المصرى والبنك الاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة المصرى والبنك الأهلى، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

المصرى يتحدى الغيابات

يدخل المصري تحت قيادة التونسي أنيس بوجلبان مباراة الليلة، مفتقدا لعدد من أهم لاعبيه، في مقدمتهم الثلاثي الدولي، خالد صبحي وأحمد عيد، والبنيني سامادو أتدجيكو، بالإضافة إلى عدد آخر لم يتضح موقفهم النهائي من اللقاء بسبب تعرضهم لإصابات عضلية في مقدمتهم ميدو جابر وكريم بامبو.

وحرص التونسي أنيس بوجلبان على تحفيز لاعبيه قبل اللقاء المرتقب لحصد الفوز على البنك الأهلي، وتحقيق الثأر الكروي، خاصة وأن البنك الأهلي كان أقصى المصري قبل أسابيع قليلة من دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

البنك الاهلى يتطلع لفوز جديد

على الجانب الآخر يدخل البنك الأهلي مواجهة الليلة بقيادة طارق مصطفى، آملاً في مواصلة تفوقه على المصري وانتزاع الثلاث نقاط، ويفتقد البنك الأهلي لخدمات الثنائي الدولي، عبد العزيز البلعوطي وأسامة فيصل لمشاركتهما في معسكر المنتخب.

وحذر طارق مصطفى لاعبيه من انتفاضة المصري في المباراة المرتقبة بعد إقصاءه من كأس مصر في وقت سابق، مشدداً على أهمية الفوز للصعود إلى قمة المجموعة.

مجموعات كأس عاصمة مصر

أسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.