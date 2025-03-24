شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفتقد خدمات 6 لاعبين أمام المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق البنك الأهلي لخدمات 6 من أبرز نجوم الفريق في مواجهة الليلة أمام المصري بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تجمع الفريقين مساء اليوم.

ويغيب عن البنك الأهلي الرباعي الدولي، عبد العزيز البلعوطي وأسامة فيصل لانضمامها لمنتخب مصر، وسعيدو سيمبوري لانضمامه لمنتخب بوركينا فاسو، وكذلك ياو أنور لانضمامه إلى منتخب غانا، بالإضافة إلى الثنائي هشام صلاح وإسحاقو يعقوبو بسبب الإصابة.

مع دقات التاسعة والنصف مساءً، يتجدد اللقاء بين فريقي المصري والبنك الأهلي في مواجهة قوية باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر فى نسختها الثالثة، ويبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة بهدف لمثله، وبذات النتيجة تعادل المصري مع زد.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.