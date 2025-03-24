شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل مصطفى فتحى مع بيراميدز بعد اهتمام الزمالك باستعادته والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية أنباء قوية عن اهتمام مسئولى نادى الزمالك باستعادة مصطفى فتحى مع بيراميدز مجددًا خلال انتقالات الصيف المقبل، نظرا للحاجة إلى جهوده وسط تمسك الفريق السماوى باستمراره، خاصة أن عقده سارٍ حتى 2027.

لعب مصطفى فتحي مع بيراميدز 29 مباراة هذا الموسم بواقع 16 فى الدوري الممتاز و9 فى دوري أبطال أفريقيا و2 في كأس مصر و 2 في كأس السوبر المحلي. سجل 9 أهداف بواقع 6 في الدوري و 2 بدوري أبطال أفريقيا وهدف في كأس مصر ، صانعا 6 أهداف علي مدار الموسم حتي الأن .

وقال مصدر من بيراميدز، إن مصطفى فتحي من القوام الأساسي لبيراميدز، ومرتبط بعقد سارٍ حتى 2027، وبيراميدز لا يفرط فى نجومه إطلاقاً، ولو حدث تواصل بين أي فرد من الزمالك مع اللاعب للحديث عن عودته فهذا يتطلب العودة لمسئولي بيراميدز أصحاب عقد اللاعب.

وشدد المصدر على أن مصطفى فتحي لا ينشغل بهذه الأحاديث التي تتردد كل فترة، واللاعب يعيش فترة التألق مع بيراميدز وهدفه التتويج ببطولة الدوري، وكذلك دوري أبطال أفريقيا، والكأس مع باقي زملائه بالفريق.