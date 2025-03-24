شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم زيزو مع الزمالك الموسم الجاري قبل جلسة حسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

أصبح ملف تجديد أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك أو رحيله للأهلى حديث الصباح والمساء عند جماهير الكرة المصرية، بعدما ترددت فى الساعات الأخيرة أنباء عن مفاوضات جادة مع والده للانتقال إلى النادى الأهلى الصيف المقبل، وسط تمسك الزمالك بإنهاء الملف وتجديد عقد اللاعب.

ويعد زيزو من أبرز نجوم القلعة البيضاء، حيث لعب هذا الموسم 29 مباراة بواقع 15 لقاء في الدوري الممتاز و8 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية و2 فى كأس السوبر المحلي و3 في كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقي.

وسجل زيزو 7 أهداف من بينها 3 فى الدوري و3 فى الكونفدرالية، وهدف وحيد فى كأس مصر، وصنع 8.

وتعمل إدارة الزمالك ولجنة التخطيط على تقديم عرض مناسب لزيزو يتماشى مع العروض الخارجية التى تلقاها فى الفترة الماضية، كما ترغب الإدارة فى توفير مقدم التعاقد قبل عقد الجلسة.

كما كشف مصدر بنادى الزمالك عن آخر تطورات ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو ، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، فى تصريحاته، أن الزمالك يرفض الاستسلام فى ملف تجديد تعاقد زيزو، وأن لجنة التخطيط تستعد لعقد جلسة مع اللاعب ووالده لحسم التجديد للقلعة البيضاء.

وتابع المصدر، أن زيزو لم يوقع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض، سواء من داخل مصر أو خارجها، إلا أن زيزو لم يحسم وجهته بشكل رسمى.