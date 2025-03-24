شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبحث عن الثأر الكروي أمام البنك الأهلي فى كأس عاصمة مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة والنصف مساءً، يتجدد اللقاء بين فريقي المصري والبنك الأهلي في مواجهة قوية باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر فى نسختها الثالثة، ويبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة بهدف لمثله، وبذات النتيجة تعادل المصري مع زد.

ويدخل المصري تحت قيادة التونسي أنيس بوجلبان مباراة الليلة مفتقداً عدداً من أهم لاعبيه، وفي مقدمتهم الثلاثي الدولي، خالد صبحي وأحمد عيد، والبنيني سامادو أتدجيكو، بالإضافة إلى عدد آخر لم يتضح موقفهم النهائي من اللقاء بسبب تعرضهم لإصابات عضلية في مقدمتهم ميدو جابر وكريم بامبو.

وحرص التونسي أنيس بوجلبان على تحفيز لاعبيه قبل اللقاء المرتقب لحصد الفوز على البنك الأهلي، وتحقيق الثأر الكروي، خاصة أن البنك الأهلي كان أقصى المصري قبل أسابيع قليلة من دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يدخل البنك الأهلي مواجهة الليلة، بقيادة طارق مصطفى، آملاً فى مواصلة تفوقه على المصري وانتزاع الثلاث نقاط، ويفتقد البنك الأهلي لخدمات الثنائي الدولي، عبد العزيز البلعوطي وأسامة فيصل لمشاركتهما في معسكر المنتخب.

وحذر طارق مصطفى لاعبيه من انتفاضة المصري في المباراة المرتقبة بعد إقصاءه من كأس مصر في وقت سابق، مشدداً على أهمية الفوز للصعود إلى قمة المجموعة.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.