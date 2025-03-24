شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع الرتوش الأخيرة على خطة منتخب مصر لإسقاط سيراليون اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سيراليون غداً باستاد القاهرة، فى الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة السبت قادمة من المغرب بعد مواجهة إثيوبيا الجمعة الماضى، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المونديالية، والتى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة.



وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.



بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد اثيوبيا عند 3 نقاط.



وأعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بتخطي إثيوبيا بنتيجة 2/0. وقال العميد في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، «اتفقنا مع اللاعبين على ضرورة الفوز لإسعاد الشعب المصري في هذا الشهر المبارك وأشكر اللاعبين على مجهدهم".



وأضاف، "في كل مباراة نخوضها نلعب على النقاط الثلاث وهدفنا دائما صدارة المجموعة، أطالب الجماهير بالحضور في مباراة سيراليون القادمة بغزارة لمساندة منتخب مصر لتحقيق الحلم بالتأهل للمونديال" .

وتابع، "الكرة الأفريقية تتطور وأصبح لا يوجد منتخب ضعيف، إثيوبيا ظهرت بشكل جيد أمامنا في مباراة أمس". واختتم قائلا، «أتوجه بالشكر للمغرب على حسن الاستقبال والتنظيم».