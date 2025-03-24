شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة الكونغ فو تعزز قوة القلب وحماية النفس والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات سواء علي الصعيد التاريخي للألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف على فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة الكونغ فو التي تمارس في الأندية علي نطاق واسع.

فوائد الكونغ فو

1-حماية النفس

2- زيادة القدرة على التحمل.

3-مظهر بدنى مثالى.

4-إكساب القلب قوة

5-المحافظة على وزن مثالى.

6-سهولة الحركة.

7-زيادة قوة عضلات الجسم.

