شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى مواجهة قوية أمام الطلائع فى سهرة رمضانية بكأس عاصمة مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس عاصمة مصر في مواجهة صعبة للفريقين بنكهة رمضانية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر برفقة كل من إنبي وطلائع الجيش وفاركو.

ويتصدر إنبي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وطلائع الجيش وفاركو فى المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم الأهلى فى المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

وقسمت رابطة الأندية الـ18 فريقاً المشارك في المسابقة إلى 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضم 5 فرق لكل واحدة ومجموعتان تضم 4 فرق.

وتعتمد بطولة كأس الرابطة فى مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.

وخسر الاهلى من إنبى بهدف دون رد في مباراة الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر فيما تعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

ويواصل محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير الغياب عن الأهلى الليلة بسبب التواجد مع منتخب مصر، الذي سيواجه سيراليون غداً الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2026"

كما يغيب عن الأهلى محمد عبد الله بسبب تواجده مع منتخب الشباب للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية، ووسام أبوعلي للانضمام لمنتخب فلسطين، وجارديشار للتواجد مع منتخب سلوفينيا، ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة.

وفي المقابل، يتطلع عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى الليلة لاستغلال إقامة المباراة بدون لاعبيه الدوليين بسبب الأجندة الدولية، وحذر بسيونى لاعبى فريقه من خطورة ثلاثى النادي الأهلي أشرف بن شرقى وإمام عاشور، وحسين الشحات.

وشدد عبد الحميد بسيونى على لاعبيه ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية وعدم ترك مساحة للتسديد يمكن استغلالها من لاعبي الأهلي في لقاء الليلة.