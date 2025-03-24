شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تنسحب من بطولة أوبتاسيا للاسكواش بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، انسحاب البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، من بطولة أوبتاسيا، والتي تنطلق غداً الثلاثاء، في نادي ويمبلدون بلندن بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، وذلك بسبب تعرضها للإصابة في الركبة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انسحاب نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات من ذات البطولة بسبب إصابتها في الركبة أيضاً.

بذلك تصبح المصنفة الثالثة عالميا هانيا الحمامي، هي المصنفة الأولى للبطولة، حيث تتطلع إلى الوصول إلى النهائي الثالث على التوالي والحصول على لقبها الثاني في عام 2025.

كما انتقلت جورجينا كينيدي المصنفة الأولى على إنجلترا، إلى أسفل القرعة باعتبارها المصنفة الثانية بينما أصبحت ندى عباس المصنفة الرابعة في نفس النصف مع كينيدي.