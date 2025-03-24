شكرا لقرائتكم خبر عن سلي صيامك.. أول تشكيل للزمالك فى انطلاق مسابقة الدورى منذ 77 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

تُصنف بطولة الدورى المصري من أقدم المسابقات التي انطلقت نسختها الأولى منها عام 1948 حيث كانت أول مباراة بتاريخ 22 أكتوبر 1948 بين فريقى الزمالك والمصري البورسعيدي.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: يحيى الحرية إمام في حراسة المرمى وأحمد عبدالعزيز وعمر شندي ومحمد أمين وعلي عثمان في الوسط، وسعيد العربي وفكري وهدان ومحمود فضالي في الدفاع وعبدالكريم صقر وسعد رستم ومصطفى نصر في الهجوم، حيث يعد أول تشكيل للقلعة البيضاء في تاريخ المسابقة.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بخماسية أحرزها محمد أمين وسعد رستم ثلاثية و عبد الكريم صقر، وسجل الضظوى هدف المصرى.

وتمكن الأهلى من الفوز بنسختها الأولى بعدما جمع 29 نقطة تفوق بها بفارق 4 نقاط عن الثنائى الترسانة والإسماعيلي، كما تصدر الأسطورة سيد الضظوى نجم المصرى قائمة هدافى هذا الموسم برصيد 15 هدفا.