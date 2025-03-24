شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة زيزو من المنتخب لعقد جلسة حاسمة حول تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، انتهاء فترة التوقف الدولي بخوض منتخب مصر الأول مواجهة سيراليون فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026، وعودة أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق المتواجد حاليًا فى معسكر الفراعنة؛ لفتح ملف تجديد العقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.



ملف تجديد تعاقد زيزو أصبح حديث الساعة على الساحة الرياضية، خاصة بعد الأنباء التي ترددت فى الساعات الماضية حول توقيع اللاعب للنادى الأهلى، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين، وهو ما دفع مجلس إدارة نادى الزمالك ولجنة التخطيط للتحرك سريعًا فى هذا الملف خوفًا من ضياع الوقت ورحيل اللاعب بشكل مجانى فى نهاية الموسم.



لجنة التخطيط بنادى الزمالك كانت ترغب فى عدم فتح ملف تجديد تعاقد أحمد زيزو لحين الانتهاء من تجديد عقود كافة اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم، حيث تم الإعلان عن تجديد عقد عمر جابر، وتفعيل بند شراء المغربى محمود بنتايج، وحسمت اللجنة تجديد تعاقد عبد الله السعيد ومحمود الونش وتتبقي بعض الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي، ولكن بعد أنباء توقيع اللاعب للقلعة الحمراء بدأت الإدارة واللجنة التحرك سريعًا للتأكد من اللاعب حول حقيقة الأمر فور عودته، والتفاوض معه لحسم التجديد من عدمه بشكل رسمي.