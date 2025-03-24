شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف قيمة العقد القديم.. ويؤكد: الزمالك ينتظر رد زيزو على العرض التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولى نادى الزمالك، رد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول على العرض الرسمي الذي أرسله النادي للاعب عبر البريد الإلكتروني.

وأكد مصدر مسئول بنادي الزمالك، فى تصريحاته لـ"الخليج 365": منحنا زيزو مهلة لمدة أسبوع للرد على العروض المقدم للتجديد، خاصة أنه العرض الرسمي الأول الذي يقدم للاعب منذ شهر يناير، بعد إن كانت كل العروض شفهية، إلا أن الإدارة ولجنة التخطيط ترغب في التعامل بأسلوب احترافي مع اللاعب فى ملف تجديد تعاقده.

وأضاف المصدر: الزمالك ينتظر وصول رد رسمي من زيزو على العرض، سواء بالموافقة أو الرفض، حتى يحدد الزمالك طريقه، سواء بتفعيل العقد أو بدء التحرك في التعاقد مع بديل للاعب.

وأشار المصدر في تصريحاته بأن العرض المقدم لزيزو هو عرض تاريخي، حيث إنه الأكبر من حيث القيمة وسط عقود لاعبي الدوري المصري، أو على الأقل الأكبر من بين لاعبي الزمالك، لافتا إلى أن الحديث عن طلب اللاعب الحصول على 70 مليون جنيه مستحقات من عقده القديم، غير صحيح، قائلا: "بالعقل زيزو عقده 25 مليون فى الموسم، فكيف يطلب 70 مليون حاليا".