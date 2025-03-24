شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والطلائع اليوم الاثنين فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الطلائع باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، وفى السطور التالية نلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب مجموعة الاهلى فى كأس عاصمة مصر

يتواجد الأهلي فى المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر برفقة كل من إنبي وطلائع الجيش وفاركو. ويتصدر إنبي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتى طلائع الجيش وفاركو فى المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم الأهلى في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

2_ الأهلى يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 5.08 مليون يورو.

3_ أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الطلائع

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 154 مباراة، فاز فى 106 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 302 هدف وتلقت شباكهم 121 هدفا من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 85 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

4_ مواجهات الأهلى والطلائع

التقى الأهلى مع طلائع الجيش فى 40 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 31 فوزاً وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 73 هدفا وتلقت شباكه 16، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويتصدر محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، قائمة هدافي مباريات الفريقين، برصيد 8 أهداف، يليه عماد متعب بـ 7 أهداف، ثم عمرو السولية بـ6 أهداف، وفي المركز الرابع عبدالله السعيد برصيد 5 أهداف.

وكانت أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين، فوز الأهلي برباعية نظيفة ثلاث مرات، مواسم 2006-2007، 2014-2015، 2023-2024، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010.

5_ غيابات الاهلى أمام الطلائع

يواصل محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير الغياب عن الاهلى الليلة بسبب التواجد مع منتخب مصر، الذي سيواجه سيراليون غداً الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2026".

كما يغيب عن الأهلى محمد عبدالله بسبب تواجده مع منتخب الشباب للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية ووسام أبوعلي للانضمام لمنتخب فلسطين، و جارديشار للتواجد مع منتخب سلوفينيا، ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة.