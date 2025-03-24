شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة سيراميكا فى نصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الاستعداد لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر، الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، لاسيما أن المباراة ستكون بتحكيم أجنبي، وفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، والذى أكد أن نادى سيراميكا طلب الاستعانة بحكام أجانب من قبل موعد المباراة بـ14 يومًا.

وأغلق الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، صفحة مواجهة بتروجت فى كأس عاصمة مصر، وطلب الجهاز الفني من اللاعبين ضرورة التركيز فى مسابقة كأس مصر والعمل على التتويج باللقب.

ويغيب لاعبو الزمالك الدوليون عن مران الفريق لتواجدهم فى معسكر المنتخب الوطني وفي مقدمتهم أحمد مصطفي زيزو.