شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع الإسماعيلى 2-2 فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل بيراميدز مع الإسماعيلى بهدفين لكل منهما بدور المجموعات لكأس عاصمة مصر، أحرز هدف بيراميدز الأول دودو الجباس في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، وفى الشوط الثانى وتحديدا الدقيقة 55 تعادل مروان حمدى للإسماعيلى من ضربة جزاء، وأضاف مروان حمدى الهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 77، ثم تعادل عبد الرحمن الدح للدراويش في الدقيقة 88.

يقع بيراميدز بالمجموعة الرابعة التي تضم فرق "بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، وحرس الحدود".

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :-

جاء تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: دودو الجباس .

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

"أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا".

جاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى :-

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المعنم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عماد حمدي، هشام محمد.

خط الهجوم: علي الملواني، نادر فرج، مروان حمدي.