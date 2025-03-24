شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه طلائع الجيش بالشباب ويضم لاعبا واحدا من الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بلاعبي فريق الشباب مواليد 2005، حيث سيلعب أمام طلائع الجيش اليوم في الجولة الثانية من البطولة بفريق الشباب ومعهم الجهاز الفني لفريق 2005 بقيادة سامر عبد الرحمن.

وعلم ”الخليج 365” أن مصطفى مخلوف هو اللاعب الوحيد من الفريق الأول الذي سيشارك مع فريق الشباب أمام طلائع الجيش الليلة، بعد الاستقرار على إراحة لاعبي الفريق الأول من الراحة.

ودخل لاعبو الشباب بالأهلي في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الليلة، وتواجد معهم مصطفى مخلوف الذي تقرر أن يحرس عرين الأهلي في تلك المواجهة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الطلائع.

وحصل لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة إنبي الأخيرة بكأس عاصمة مصر على راحة من مران اليوم، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.