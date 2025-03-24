شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي ، مساء اليوم الاثنين، مباراة قوية مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً).

موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر

مباراة الاهلى و طلائع الجيش تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس الماضى في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة

ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة

الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.