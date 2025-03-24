شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان يؤجل حسم مصير جون إيبوكا مع المصرى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

أجل التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري، حسم مصير النيجيري جون إيبوكا لاعب الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك للوقوف على حقيقة مستوى اللاعب، ومدى حاجة الفريق إلى خدماته في الفترة المقبلة، وذلك بعد تألقه مع المصري في المباريات الماضية.



وكان جون إيبوكا قد انضم إلى المصري خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قادماً من سيراميكا، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق، وذلك بعقد يمتد لـ6 أشهر، قابلة للزيادة في حال رغبت إدارة المصري في تمديد التعاقد.



واختتم أمس الأحد، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة البنك الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية.



وكان المصري قد تعادل مع زد بهدف لمثله، في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث افتقد الفريق البورسعيدي في تلك المباراة لخدمات 11 لاعباً بين إصابات وانضمام إلى المنتخبات الوطنية، ومن بين اللاعبين المصابين كل من، محمود حمادة وكريم بامبو وصلاح محسن وميدو جابر ومحمد هاشم ومصطفى أبو الخير والذين يعانون من إصابات متنوعة.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، ا