شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الحريفة والأساطير لنصف نهائى دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريقا الحريفة والأساطير فى الصعود إلى نصف نهائي دورة الخليج 365 الرمضانية والتى تقام برعاية بنك CIB.

وصعد فريق الحريفة بعد الفوز على فريق النص بنتيجة 5-0 ، بينما صعد الأساطير على حساب المداح 3-1 ليتأهل الحريفة والأساطير إلى المربع الذهبي.

من ناحية أخرى تم تأجيل مباراتي الرياضة والشباب، والأبطال أمام الفرسان، نظرا لمشاركة الخليج 365 في دورة المتحدة المقامة بمشروع بالهدف بـ6 أكتوبر.

ويشارك فى البطولة 12 فريقا هي: الرياضة والأبطال، والحريفة، المداح واللعبة الحلوة والنجوم والشباب والفرسان والنص والأحلام والمحاربين القدماء والأساطير.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية بنك CIB، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.