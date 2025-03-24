شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على الاتحاد السكندرى بكأس عاصمة مصر 1-0 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق حرس الحدود على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية.

سجل هدف حرس الحدود عبدالرحمن جودة فى الدقيقة 84 من احداث المباراة ، معلنا تقدم فريقه واقتنص نقاط المباراة لصالح فريقه.

وحاول الاتحاد السكندرى الوصول إلى مرمى حرس الحدود دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز الحرس.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من المهدي سليمان ، عبد الله بكري ، مصطفي إبراهيم ، محمد المغربي ، مروان داوود ، مورو ساليفو ، كريم الديب ، إسلام مرزوق ، فادي فريد ، شكري نجيب ، عمرو جمعة.

بينما ضم تشكيل الحرس كلا من:

محمود الزنفلي فى حراسة المرمى

الدفاع: محمد الدغيمي – إبراهيم عبد الحكيم – عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: عمر فتحي - مؤمن عوض – إيزي إيميكا

الهجوم: محمد فاروق – عمرو جمال - محمود ممدوح

وخسر الاتحاد السكندرى في الجولة الأولى أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، خاصة أنه يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، فى المقابل فاز حرس الحدود بالجولة الأولى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ووصل اليوم إلى النقطة السادسة لتسهيل مهمة التأهل للدور المقبل.