بيراميدز يتعادل مع الإسماعيلى بهدفين لمثليهما بكأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - تعادل بيراميدز مع الإسماعيلى بهدفين لمثليهما بدور المجموعات لكأس عاصمة مصر ، أحرز هدف بيراميدز الأول دودو الجباس في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول ، وفى الشوط الثانى وتحديدا الدقيقة 55 تعادل مروان حمدى للإسماعيلى من ضربة جزاء ، و أضاف مروان حمدى الهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 77 ، ثم تعادل عبد الرحمن الدح للدراويش في الدقيقة 88 .

يقع بيراميدز بالمجموعة الرابعة التي تضم فرق، "بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، وحرس الحدود".

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :-

جاء تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: دودو الجباس .

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

"أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا".

جاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى :-

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المعنم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عماد حمدي، هشام محمد.

خط الهجوم: علي الملواني، نادر فرج، مروان حمدي.