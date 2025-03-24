شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفوز على الزمالك 2 - 1 بهدف الوقت القاتل فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 11:28 م

حقق فريق بتروجت الفوز على الزمالك بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يحتل بتروجت قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الجونة 4 نقاط، وفى المركز الثالث مودرن سبورت بـ 3 نقاط، ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، وأخيرا سموحة في المركز الخامس بلا رصيد من النقاط.

أحداث المباراة

أهدر ناصر ماهر لاعب الزمالك ضربة جزاء لصالح فريقه بعدما تألق عمر صلاح حارس بتروجت فى التصدى لها فى الدقيقة 10 من عمر اللقاء.

جانب من لقاء الزمالك وبتروجت

جانب من مباراة بتروجت والزمالك فى كأس عاصمة مصر

وفى الدقيقة 20 احتسب الحكم ركلة جزاء لبتروجت بداعى ارتطام الكرة فى يد مصطفى الزنارى، وبعد العودة لتقنية الفار تم إلغاء القرار، وفى الدقيقة 28 سجل بتروجت هدف عن طريق رشاد المتولى إلا أن الحكم ألغى الهدف لوجود خطأ على لاعب الفريق البترولى قبل أن يدخل محمد صبحى بالكرة فى مرماه.

الزمالك وبتروجت

بيسيرو

مع بداية الشوط الثانى خرج محمود شيكابالا ودخل مصطفى شلبى بدلاً منه، ثم دفع بيسيرو بمحمود جهاد وعمر جابر بدلاً من حسام أشرف وسيف فاروق جعفر، ثم شارك سيدى ندياي بدلاً من أحمد إيشو.

وفى الدقيقة 71 سجل ناصر ماهر هدف التعادل للزمالك، وفى الدقيقة 90 سجل مصطفى الجمل هدف الفوز لبتروجت.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق، خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو"، خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: حراسة المرمى : عمر صلاح، خط الدفاع : محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد، خط الوسط : محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي، خط الهجوم : شيكودي جبريل - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد خليفة وإسلام عبد الله وعبد الله محمود وعبد العزيز السيد وإسلام هشام ومصطفى الجمل وأحمد فاروق وزياد فرج و كليتشي شيمزي.

كأس عاصمة مصر الزمالك وبتروجت

كأس عاصمة مصر بتروجت الزمالك

مباراة الزمالك وبتروجت

مباراة بتروجت والزمالك كأس عاصة مصر

مباراة بتروجت والزمالك

مباريات كأس عاصمة مصر الزمالك وبتروجت